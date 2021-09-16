"Білоруський дім в Україні" повідомив, що СБУ затримала п'ятьох громадян Білорусі

Про причини затримання наразі не повідомляється.

Служба безпеки України затримала в Києві пʼятьох громадян Білорусі, зокрема, серед них - волонтери. Згодом двох затриманих відпустили.

Про це повідомила некомерційна громадська організація "Білоруський дім в Україні", яка допомагає білорусам, які втекли від режиму Лукашенка, з пошуком житла, оформленням українських документів та працевлаштуванням.

"Затриманих п’ятеро. Ще одну дівчину доставили з іншого місця проживання в Києві. Проводяться "бесіди". Надається класичний вибір "співпраця або депортація". Дані всіх п’ятьох встановлені. Частина правозахисного поля білорусів вважає, що треба почекати та не поширювати інформацію", - йдеться в повідомленні БДУ.

Один із затриманих - Віталій Таргонський, однак пізніше його таки відпустили. Як пише БДУ, чоловіка також вербують і погрожують висиланням, зі слів близьких. Віталій перебував деякий час у Польщі і вирішив повернутися до Києва. За міжнародними нормами, вислати його можуть тільки до Польщі.

Серед затриманих також була волонтерка Олена Жаркевич, яка займалася допомогою вимушеним переселенцям з Білорусі. Згодом її також відпустили. Доля інших трьох затриманих наразі невідома.

"Також надходить інформація від близьких про те, що стеження за затриманими велася давно, і все схоже на сплановану операцію, а не випадкову профілактичну бесіду", - зазначає організація.

Офіційної заяви від СБУ щодо затримань наразі не надходило.

Нагадаємо:

3 серпня в одному з парків Києва знайшли повішеним білоруського опозиційного активіста, очільника "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова . Чоловіка розшукували добу: напередодні він вийшов на пробіжку і не повернувся. Наступного ж дня його тіло зі слідами побиття знайшли в Святошинському парку.

. Чоловіка розшукували добу: напередодні він вийшов на пробіжку і не повернувся. Наступного ж дня його тіло зі слідами побиття знайшли в Святошинському парку. За словами колеги загиблого, Шишов був знайдений повішеним в парку зі слідами побиття на обличчі. Також у нього було дивне передчуття, він просив подбати про близьких людей.

Також у нього було дивне передчуття, він просив подбати про близьких людей. Своєю чергою "Білоруський дім в Україні" заявляє, що за Шишовим нібито велося стеження і поліція про це знала.

і поліція про це знала. Європарламентарі вже відреагували на вбивство Шишова. Політики упевнені, що за цим стоїть режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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