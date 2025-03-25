"Більше не дурні": Гегсет став об’єктом глузувань після інциденту з журналістом у таємному чаті

Журналіст дізнався про військові плани США через помилку високопосадовців. Це сталося після заяв Гегсета про те, що "ми більше не виглядаємо дурнями".
Міністр оборони США Піт Гегсет зіткнувся з глузуваннями після появи інформації про те, що він був частиною групи офіційних осіб президента, які надсилали текстові повідомлення про воєнні плани до групового чату, в якому помилково був присутній журналіст. Це сталося лише через кілька днів після того, як Гегсет похвалився, що Америка більше "не виглядає дурною".
Про це пише Huffpost.
Законодавці-демократи швидко засудили інцидент із присутністю журналіста у чаті як "кричуще" порушення безпеки. Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що "нічого про це не знає".
Ще більш незручним є той факт, що цей інцидент стався після того, як 21 березня Гегсет привітав професіоналізм адміністрації Трампа під час укладання контракту з компанією Boeing на створення винищувача нового покоління.
Під час брифінгу з журналістами міністр оборони похвалив чинного президента за скасування рішення адміністрації президента США Джо Байдена про скорочення програми.
"За попередньої адміністрації ми виглядали дурнями. Більше ні", – сказав Гегсет.
Нагадаємо, 24 березня головний редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг повідомив, що радник з національної безпеки Майкл Волтц помилково додав його до чату у Signal, де обговорювалися деталі авіаударів у Ємені разом з іншими дуже делікатними питаннями нацбезпеки. За словами Голдберга, саме Гегсет надіслав групі "точну інформацію про пакети зброї, цілі та час" американських ударів по Ємену, які мали відбутися через кілька годин.
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