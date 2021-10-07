Більше не спікер: Рада звільнила Разумкова з посади голови парламенту

Більше не спікер: Рада звільнила Разумкова з посади голови парламенту

Разумков був 14-м спікером парламенту від 29 серпня 2019 року.

Верховна Рада підтримала відкликання з посади голови українського парламенту Дмитра Разумкова.

"За" проголосувало 284 нардепи.

Варто зазначити, що вже завтра, 8 жовтня, призначити спікером можуть, найімовірніше, його першого заступника Руслана Стефанчука.

Нагадаємо, 30 вересня Дмитро Разумков у Facebook повідомив, що фракція "Слуга народу" ініціювала його відставку з посади голови Верховної Ради. Пізніше в "Слузі народу" заявили, що відповідне звернення Давида Арахамії про підписні листи щодо відставки Разумкова - його особиста ініціатива.

Під час засідання у Трускавці "Слуги народу" зібрали понад 150 необхідних підписів для запуску процесу відставки голови парламенту. А 4 жовтня Рада запустила процедуру відкликання Разумкова з посади.

Дмитро Разумков народився 8 жовтня 1983 року у місті Бердичів, Житомирська область. Під час обрання головою парламенту у 2019 році отримав найбільшу за час існування Верховної Ради України підтримку народних депутатів: за його кандидатуру проголосувало 382 парламентарії. Від 27 травня до 10 листопада 2019 Разумков був головою партії "Слуга народу".

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