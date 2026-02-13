Що з гарантіями безпеки для України: в МЗС заявили, що це більше не "запевнення"

Прапори США та України / © Associated Press

Реклама

Україна та США практично завершили роботу над угодою про гарантії безпеки для Києва. Новий документ докорінно відрізнятиметься від сумнозвісного Будапештського меморандуму.

Про це розповів речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, повідомляє «24 Канал».

Речник МЗС прокоментував, на якому етапі нині перебуває процес погодження гарантій безпеки для України з боку США.

Реклама

«Як уже зазначав президент, гарантії безпеки практично готові до підписання. Ми вдячні Сполученим Штатам за серйозний підхід до цієї розмови. Вперше за роки незалежності йдеться саме про гарантії безпеки, які підлягатимуть ратифікації в Конгресі, а не про так звані «запевнення» на кшталт тих, що були в Будапештському меморандумі. Тобто мова про серйозні забов’язуючі юридичні конструкції», — розповів Тихий.

Він нагадав, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга неодноразово підкреслював: перед завершенням мирного процесу Україна повинна чітко усвідомлювати всі параметри майбутніх гарантій безпеки. За його словами, держава має бути переконана, що досягнутий мир справді буде надійно забезпечений.

Гарантії безпеки для України від США — що відомо

Нагадаємо, 25 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що двостороння безпекова угода зі США готова на 100%. Наразі Київ очікує від партнерів узгодження дати та місця підписання, після чого документ мають ратифікувати Конгрес і Верховна Рада. За словами глави держави, ці гарантії разом із членством у ЄС та «Коаліцією охочих» допоможуть наблизити закінчення війни та убезпечити Європу.

Зауважимо, 10 лютого постпред США при НАТО Метью Вітакер заявив, що безпекову угоду з Україною підпишуть лише тоді, коли це сприятиме мирному процесу. Попри повну технічну готовність документа, Вашингтон пов’язує підписання з тактичними міркуваннями та прогресом у переговорах. За словами дипломата, сторони близькі до миру як ніколи, а головним невирішеним питанням залишаються території.