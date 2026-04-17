"Більше ніхто не сміється": Трамп зробив заяву про США після розблокування Ормузької протоки

Після розблокуванням Ормузької протоки президент США Дональд Трамп оголосив про кардинальні зміни у сприйнятті його країни на світовій арені. За словами політика, США позбулися статусу посміховиська і стали «найгарячішою» країною.

Про це американський президент написав у соцмережі Truth Social.

«США зараз — «найгарячіша» країна у світі. Ще зовсім нещодавно, за Сонного Джо Байдена, вона була мертвою, над нею сміялися в усьому світі!!! Але більше ні — ніхто не сміється!!! Президент ДДжТ», — йдеться у заяві Трампа.

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив про наближення історичної угоди з Іраном, за якою Тегеран нібито погодився відмовитися від ядерної зброї на найближчі 20 років та передати США запаси збагаченого урану. Трамп також припустив можливість подовження режиму припинення вогню, термін якого спливає наступного тижня, і висловив готовність особисто приїхати для підписання фінального документа.

Також 16 квітня Трамп оголосив про перемир’я між Ліваном та Ізраїлем.

А 17 квітня Іран офіційно оголосив про повне відкриття Ормузької протоки для всіх комерційних суден на період дії режиму припинення вогню в Лівані. За словами очільника МЗС Ірану Сеїда Аббаса Арагчі, рух дозволено за узгодженими маршрутами, визначеними профільною національною організацією. Це рішення стало прямим наслідком домовленостей про деескалацію в регіоні.