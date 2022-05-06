"Більше ракет полетить в Україну?": Кулеба заявив, що не хоче перебільшувати значення 9 травня

"Більше ракет полетить в Україну?": Кулеба заявив, що не хоче перебільшувати значення 9 травня

Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що ще від 23 лютого Україна готова до різних сценаріїв, коментуючи загрозливі дії Росії на 9 травня.

З погляду пропаганди, президент РФ Володимир Путін на 9 травня оголосить щось грандіозне, водночас заявив Кулеба.

Про це міністр сказав на брифінгу з колегами з країн Балтії 6 травня.

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На думку голови МЗС України, не варто перебільшувати значення 9 травня.

"Що гірше може статися? Більше ракет полетить в Україну? Вони це можуть зробити і не на 9 травня. Більше російських військ кинуть? Так це теж може статися кожного дня. З 23 лютого ми готові до різних сценаріїв, я б не хотів перебільшувати значення 9 травня. Кожного дня щось може змінитися", – розповів Кулеба.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Росія 9 травня має намір офіційно оголосити Україні війну.

А на думку української розвідки, цього дня в РФ оголосять мобілізацію.

Президент України зустрівся в Києві з міністрами закордонних справ країн Балтії

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