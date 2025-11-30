“Більше схильні до миру”: Туреччина прокоментувала перспективи перемир’я між Україною та РФ

Хакан Фідан / © Associated Press

Реклама

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що після чотирьох років повномасштабної війни Україна та Росія нібито демонструють більшу готовність до мирних домовленостей. За його словами, у Москві також нібито “готові” до припинення бойових дій за певних умов.

Про це він сказав в інтерв’ю Welt am Sonntag.

За словами турецького міністра, війна показала обом сторонам “масштаби втрат і руйнувань”, а також межі їхніх можливостей.

Реклама

“Після чотирьох років виснажливої війни сторони більше схильні до миру, ніж раніше”, — сказав Фідан.

Він також стверджує, що Володимир Путін нібито “готовий погодитися” на припинення вогню та широку мирну угоду — однак лише “за певних умов”. Які саме — не уточнюється.

Фідан додав, що ці умови були донесені й до української сторони, а Туреччина бере участь у обговоренні окремих аспектів.

Питання гарантій безпеки

Міністр наголосив, що ключовим елементом безпекових гарантій для України зараз є зобов’язання США, які він порівняв зі статтею 5 НАТО. Додатковим фактором є збереження боєздатності ЗСУ та їхній потенціал.

Реклама

Водночас, за його словами, Росія розглядає обмеження чисельності української армії як частину власних гарантій.

Раніше повідомлялось, що у Флориді стартувала зустріч делегацій України та США. Українську делегацію цього разу очолює секретар РНБО Рустем Умєров, який замінив усунутого з посади керівника ОП Андрія Єрмака. Американську сторону представляють держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець президента Дональда Трампа Річард Віткофф та радник президента Джаред Кушнер. Сторону США представляють держсекретар Марко Рубіо, спеціальний посланник Стів Віткофф, а також радник Трампа Джаред Кушнер.