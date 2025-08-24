Більшість американців мають сильні емоції щодо Трампа: здебільшого негативні

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Американське суспільство дедалі більше поляризується навколо фігури Дональда Трампа. Результати дослідження Economist/YouGov, проведеного 15–18 серпня 2025 року, показали, що 70 % громадян мають «сильні почуття» до чинного президента, і більшість із них — негативні.

Згідно з опитуванням, 47 % американців рішуче висловилися проти Трампа, тоді як лише 23 % — рішуче підтримали його. Ще 27 % залишилися на нейтральних позиціях.

У партійному розрізі картина ще виразніша: серед демократів 83 % мають сильну неприязнь до Трампа, тоді як серед республіканців 54 % продовжують рішуче його підтримувати. Це свідчить про глибоку політичну поляризацію в США.

Реклама

Варто зазначити, що на початку президентства в січні 2025 року співвідношення було майже рівним: 36 % рішучих критиків проти 34 % переконаних прихильників. Відтоді кількість негативних оцінок зросла на 11 пунктів, тоді як число рішучих симпатиків скоротилося на 11 пунктів.

Таким чином, нинішній баланс — 47 % «рішуче проти» проти 23 % «рішуче за» — вказує на суттєве падіння рівня підтримки Трампа серед американців.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не хотів би бути присутнім на першій зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Путіним, зазначивши, що президенти України та Росії «не дуже добре між собою ладнають».

Ця заява Трампа пролунала після того, як міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров нещодавно заявив, що зустріч Путіна та Зеленського не запланована, бо її порядок денний «зовсім не готовий».