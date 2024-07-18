Більшість демократів схвалюють заміну Байдена на виборах: хто це може бути

Названо кандидата, який міг би замінити Байдена на виборах від демократів.

Майже 80% демократів у США схвалили би обрання кандидаткою на президентських виборах віцепрезидентки Камали Гарріс, якби чинний президент Джо Байден вирішив не балотуватися.

Про це пише The Hill з посиланням на опитування Economist/YouGov, результати якого опублікували 18 липня.

Дослідження показало, що 79% підтримали би кандидатуру Гарріс як кандидатки від Демократичної партії, якби Джо Байден вирішив не брати участі у перегонах.

28% вважають, що Гарріс має кращі шанси перемогти Дональда Трампа, аніж Байден. 32% думають, що їхні шанси рівнозначні, а 24% – що її шанси на перемогу гірші, аніж Байдена.

45% опитаних демократів вважають, що Байдену варто зняти кандидатуру, щоби від Демократичної партії балотувався інший кандидат, тоді як протилежної думки – 41%.

Серед тих, які за зняття кандидатури Байдена, 68% аргументують це сумнівами щодо його здоров’я та когнітивних функцій через поважний вік, і 23% – сумнівами у його шансах перемогти Трампа.

Опитування проводилося серед 1582 осіб протягом 13-16 липня, можлива похибка складає 3,1 процентного пункта.

Нагадаємо, президент США Джо Байден може зняти свою кандидатуру з президентських перегонів у США 2024. Статися це може вже цими вихідними.

Донори Байдена припиняють фінансування його передвиборчої кампанії!

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