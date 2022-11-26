Більшість країн публічно кажуть, що нічого не поставляють, але за лаштунками все відбувається - Кулеба про допомогу Україні

Дмитро Кулеба розповів, що постачання зброї від партнерів триває, зокрема вони не лише передають власне озброєння, але і працюють із третіми країнами, купуючи у них обладнання та постачаючи його Україні.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв’ю французькому виданню Le Parisien, - пише МЗС України

“Більшість з цих третіх країн публічно кажуть, що нічого не поставляють, але за лаштунками все відбувається”, - зауважив він.

Міністр зазначив, що у Президента України Володимира Зеленського склалися чудові стосунки з Президентом Франції Еммануелем Макроном, тісний діалог триває і на рівні міністрів закордонних справ двох країн.

“Ми бачимо, що Париж прагне швидко розв'язувати проблеми, коли вони виникають. Коли є така прихильність, все можна подолати”, - підсумував він.

Дмитро Кулеба розповів, що постачання зброї від партнерів триває, зокрема вони не лише передають власне озброєння, але і працюють із третіми країнами, купуючи у них обладнання та постачаючи його Україні.

“Більшість з цих третіх країн публічно кажуть, що нічого не поставляють, але за лаштунками все відбувається”, - зауважив він.

Міністр зазначив, що у Президента України Володимира Зеленського склалися чудові стосунки з Президентом Франції Еммануелем Макроном, тісний діалог триває і на рівні міністрів закордонних справ двох країн.

Україна закликає союзників спрямувати зусилля на досягнення мети перемоги та відновлення територіальної цілісності нашої держави, яка є цілком досяжною.

“Кілька видатних генералів за Атлантикою та в Європі твердо вірили, що Росії знадобиться щонайбільше тиждень, щоб окупувати Київ і взяти під контроль Україну в лютому. Тому коли я чую песимістичні оцінки сьогодні, я прошу всіх спрямувати свою енергію на те, щоб сприяти перемозі, а не шукати причини можливих невдач”, - зауважив він.

Міністр підкреслив, що Україна цінує відданість партнерів меті підтримки нашої держави та закликає поважати ціну, яку платить український народ у боротьбі за свою свободу проти російської агресії та окупації.

Допомога США Україні

Раніше повідомлялося, що Україна отримає від Сполучених Штатів вісім систем протиповітряної оборони NASAMS.

Дві системи ППО NASAMS надійдуть вже найближчим часом, ще шість таких установок прибудуть згодом.

Водночас військові США здійснюватимуть інспекції зброї в Україні, аби впевнитися, що зброя використовується належним чином.

У New York Times вийшов матеріал, що Штати "прочісують" світ у пошуках зброї російського та радянського виробництва для України. Зокрема, вони звернули увагу на Кіпр.

Також США виділили допомогу для відновлення теплоінфраструктури України на $55 млн. У пакеті допомоги — понад 1600 генераторів, системи очищення води та інше обладнання, необхідне для обігріву.

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