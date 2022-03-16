Більшість нардепів, що залишили Україну – з фракції "ОПЗЖ"

Стефанчук попередив про відповідальність нардепів, які з невідомих йому причин перебувають закордоном.

На сьогодні закордоном перебувають 26 народних депутатів України, більшість із них – це члени фракції "Опозиційна платформа – За життя".

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

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"Станом на сьогоднішній ранок, за тією інформацією, яка є в мене, 26 народних депутатів перебувають закордоном. Десь 10 з них – це ті жінки-народні депутати, які були скеровані мною до Парламентської Асамблеї Ради Європи з тим, щоб вони відстояли те рішення, яке Парламентська асамблея вчора ухвалила (про виключення Росії з ПАРЄ– ред.)" – розповів Стефанчук.

Про причини виїзду за межі держави низки інших народних депутатів голови парламенту нічого не відомо.

"Всі решта народні депутати, скажімо так, які проукраїнського штибу, працюють у Верховній Раді. А є й інші народні депутати, які виїхали з України. Причини більшості мені наразі не відомі", – сказав Стефанчук.

Він уточнив, про депутатів якої фракції йдеться: "Є представники переважно однієї фракції – це фракція "Опозиційна платформа – За життя". Вони більшістю перебувають закордоном. І про причини їхнього від'їзду – я їх не відряджав".

На думку спікера парламенту, що політичну відповідальність за такий вчинок нардепів має накласти український народ на майбутніх виборах, проте "цим не обмежиться".

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"Тому що ті, хто вчиняв злочини проти українського народу, ті, хто був колаборантом, ті, хто здійснював державну зраду, – крім політичної відповідальності обов'язково понесуть і юридичну відповідальність", – наголосив Стефанчук.

Нагадаємо, 15 березня стало відомо, що працівники ДБР провели обшуки у народних депутатів від фракції "ОПЗЖ". У них знайшли та вилучили різні види зброї.