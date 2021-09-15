Більшість публікацій про голову НБУ Шевченка створено з метою його дискредитації — експерт

Більшість публікацій про голову НБУ Шевченка створено з метою його дискредитації — експерт

Національний банк України і його голова Кирило Шевченко стали мішенню для інформаційних атак.

Про це заявив у Facebook голова Інституту публічної політики і консалтингу Сергій Биков.

Він прокоментував плани Нацбанку, викладені заступником голови Ради НБУ Василем Фурманом.

«Можу сказати одне: НБУ обрав досить перспективний план дій. Тут і реформа корпоративного управління, і банківського контролю, і оптимізація структури... А все те, що відбувається навколо Нацбанку, вже не так приємно спостерігати», — пише Биков.

Аналіз інфопростору, на думку експерта, вказує на відверту спробу дискредитувати голову НБУ.

«Про Шевченка не писали хіба що він їсть на сніданок суп з немовлят. Але більшість публікацій переслідували одну мету — дискредитувати голову НБУ», — зазначає експерт.

Як приклад Биков наводить червневу публікацію у The Page.

«Замало того, що весь цей матеріал, м’яко кажучи, далекий від терміну «журналістське розслідування». Так він ще розсварив команду видання. Адже у кожному виданні є професійні журналісти, які не будуть бруднитися відвертими фейками та вигадками. Через низку якість цього шок-контенту, мабуть, жодне поважне видання не посилалося на матеріал», — констатує Биков.

До інформаційної війни проти Шевченка експерт зарахував і ситуацію зі звільненням з НБУ Олександра Бевза, який пост про звільнення зі звинуваченнями на адресу Шевченка виставив у FB раніше, ніж написав заяву про відставку.

«Адже підняти хвилю негативу важливіше, ніж дотриматись процедури. Адже заяву про звільнення не побачать тисячі журналістів», — пише експерт.

Биков зазначає, що днями у НБУ виявили низку фейкових акаунтів Шевченка. Служба безпеки Нацбанку відреагувала оперативно, а розбиратись з тими, хто створив ці акаунти — справа кіберполіції.

«Так, тиск на голову НБУ був і у попередні роки, і це нормально. Така вже зворотна сторона медалі. Адже бути керівником Нацбанку — це щодня проявляти принциповість та відстоювати незалежність. І тут вже не важливо, що і хто говорить, тут важливо покладатись на факти та цифри», — завершує експерт.

Раніше зазначалося, що надійна банківська системи України допомогла підтримати фінансову стабільність під час коронакризи.

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