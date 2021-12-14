Більшість росіян назвали українців "братським народом", але не виключають війни з Україною — опитування

Більшість росіян назвали українців "братським народом", але не виключають війни з Україною — опитування

75% росіян не виключають, що напруженість на Донбасі може перерости у повномасштабну війну між Україною та Росією.

Всеросійський центр вивчення громадської думки, який називають підконтрольним Кремлю, заявив, що більше половини росіян (52%) вважають українців "братським народом".

Ще 31% ставиться до українців нейтрально, а 11 відсотків респондентів вважають, що Україна налаштована до росіян вороже.

Інше соцопитування, проведене "Левада-центром", свідчить, що 75% росіян не відкидають можливості війни з Україною. Про це повідомляє "Нова газета".

Половина опитаних упевнена, що ініціатор ескалації конфлікту між РФ та Україною – США та інші країни НАТО. Лише 4% респондентів заявили, що конфлікт загострює Росія. 3% назвали ініціатором напруженості так звані псевдореспубліки "ДНР" та "ЛНР".

Раніше повідомлялося, що Держдума РФ позбавила Татарстан президента.

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