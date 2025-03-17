Більшість жителів США хочуть, щоб Білий дім підтримував українців - сенатор

Республіканці в Сенаті штату Нью-Йорк, як і демократи, незгодні з політикою президента Дональда Трампа щодо України

Сенатор штату Нью-Йорк, демократ Бред Гойлман-Сігал переконаний, що політика Білого дому США стосовно підтримки України не відповідає очікуванням більшості американців.

Про це пише Укрінформ.

"Те, що ми бачимо в Білому домі, є повною протилежністю тому, що – як я вважаю – більшість американців хотіли б бачити стосовно підтримки України", – зазначив Гойлман-Сігал.

Республіканці в Сенаті штату Нью-Йорк, як і демократи, незгодні з нею.

"Це штат Нью-Йорк, і вони з цим не згодні, – сказав політик. – Бо так вважають жителі Нью-Йорка". За його словами, "те, що Трамп зробив, аби підірвати самовизначення українського народу, огидно, він, гадаю, говорить сам за себе й від невеликої частини американського населення".

Переважна більшість американців знають, що Україна – "бастіон віри, свободи віросповідання, слова і прав людини" і є важливим партнером Америки в Європі, наголосив Гойлман-Сігал.

Раніше радник керівника Офісу президента Олександр Бевз запевнив, що Україна не обговорювала з США питання територіальних поступок.

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