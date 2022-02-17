"Біля кордонів РФ може спалахнути будь-якої миті": у Путіна заявили, що Київ має "агресивні наміри"

"Біля кордонів РФ може спалахнути будь-якої миті": у Путіна заявили, що Київ має "агресивні наміри"

Своєю чергою НАТО Пєсков звинуватив в інформаційній агресії.

У Кремлі, який продовжує стягувати війська до кордонів з України, вкотре звинуватили НАТО та Київ в "агресивних прагненнях" та заявили, що насправді небезпека є біля кордонів РФ.

Таку заяву 17 лютого зробив речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, пише пропагандистська агенція ТАСС.

"НАТО веде неприкриту інформаційну агресію проти Росії. Ми шкодуємо, що Захід воліє не помічати агресивних прагнень Києва. Ситуація біля кордонів Росії може спалахнути будь-якої миті", - заявив він.

Водночас у США повідомляють, що Росія, яка нібито останні декілька днів відводить війська, навпаки додала близько 7 тисяч своїх солдат вздовж українського кордону, деякі з них прибули лише в середу, 16 лютого. Заяви Москви про відведення військ у Вашингтоні назвали "неправдивими".

Раніше генсек НАТО наголосив, що Москва скупчила рекордну кількість військ поблизу України вперше від часів "холодної війни", і на цю загрозу потрібно реагувати вчасно. І їхнього часткового відведення, про яке заявляють в Росії, - тут ще не помітили. Нинішня криза найсерйозніша за останні десятиліття, заявив напередодні Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, что Служба зовнішньої розвідки Естонії назвала нові терміни ймовірного вторгнення Росії до України. За їхньою оцінкою, російські збройні сили готові розпочати повномасштабну військову операцію проти України від другої половини лютого.

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