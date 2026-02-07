Білий дім квапить Київ: коли Трамп хоче підписати мир з Росією

Президент України Володимир Зеленський, президент США Дональд Трамп та президент РФ Володимир Путін / © ТСН.ua

Перемовники США та України обговорили амбітну мету досягнення мирної угоди з Росією вже у березні 2026 року, але цей графік може зміститися через суперечки щодо територій. Згідно з рамковою угодою, будь-який досягнутий компроміс буде винесено на референдум, під час якого українці також голосуватимуть на національних виборах.

Про деталі закритих переговорів, які ведуть спецпосланець президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, повідомляє агентство Reuters з посиланням на п’ять обізнаних джерел.

Вибори у травні та поспіх Вашингтона

Американська сторона під час зустрічей в Абу-Дабі та Маямі висловила побажання, щоб голосування відбулося якомога швидше, розглядаючи навіть травень як можливу дату виборів в Україні. Це пов’язано з наближенням листопадових проміжних виборів до Конгресу США, оскільки Дональд Трамп планує згодом переключити увагу та політичний капітал на внутрішні проблеми своєї країни.

Проте джерела називають такий графік «фантастичним», адже організація виборів в Україні вимагає законодавчих змін та щонайменше шести місяців підготовки. Окрім того, Київ наполягає на повному припиненні вогню під час кампанії та наявності залізобетонних гарантій безпеки, оскільки Кремль має історію порушення будь-яких домовленостей про перемир’я.

Головні камені спотикання у переговорах

Найбільшою перешкодою залишається питання Донбасу, адже Росія вимагає контролю над усім регіоном, хоча Україна досі утримує понад 5 тисяч квадратних кілометрів цієї території. Київ вважає такі ультиматуми неприйнятними, хоча й висловлює готовність розглядати креативні рішення, наприклад, створення демілітаризованої зони або зони вільної торгівлі.

Ще однією точкою напруги стала доля Запорізької АЕС: Москва відкинула пропозицію США про передачу станції під контроль Вашингтона для розподілу енергії обом сторонам. Росіяни наполягають на своєму управлінні об’єктом, пропонуючи Україні лише «дешеву електроенергію», що українська сторона категорично відкидає.

Нагадаємо, на думку командира «Ахіллеса» Юрія Федоренка, будь-які мирні угоди стануть можливими лише тоді, коли військовий інструментарій досягнення цілей буде повністю вичерпано обома сторонами конфлікту. Але умови мирної угоди ймовірно не будуть вигідними жодній зі сторін.