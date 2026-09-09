Білий дім може призначити нову команду перемовників по Україні: хто замінить Кушнера та Віткоффа

Директор ЦРУ Джон Реткліфф / © Associated Press

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Американська адміністрація серйозно розглядає можливість скорочення участі спеціального посланця Стіва Віткоффа та зятя президента США Джареда Кушнера у перемовинах з Москвою та Києвом. Натомість Білий дім планує доручити ключові функції у човниковій дипломатії очільнику розвідувального відомства.

Про можливі кадрові зміни у переговорній команді Сполучених Штатів пише Financial Times.

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Невдачі перемовників Кушнера та Віткоффа

Європейські столиці із захопленням сприйняли новину про ймовірне усунення Стіва Віткоффа від українського напрямку. Протягом 1,5 року дипломатичні зусилля американців залишалися безрезультатними через небажання російського диктатора відмовлятися від своїх жорстких вимог.

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«Ви не можете вирішити це, то занурюючись, то виходячи з процесу», — заявило одне з джерел про підхід попередньої команди.

Західних союзників відверто дратував нетрадиційний стиль Стіва Віткоффа, який нагадував укладання угод із нерухомістю у Нью-Йорку. Українська сторона також відчувала, що американський мільярдер не чинив достатнього тиску на російського лідера Володимира Путіна.

Візит директора розвідки до Москви

Наприкінці серпня Джон Реткліфф здійснив несподіваний візит до російської столиці для обговорення воєн в Україні та Ірані. Під час зустрічей із високопосадовцями він також порушив питання гібридних загроз для європейських держав.

«Цей візит вказує на те, що Реткліфф бере на себе більш помітну роль у зусиллях США», — доповіла українська розвідка президенту Володимиру Зеленському.

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Спочатку Путін планував особисто зустрітися з очільником американського відомства. Однак кремлівський диктатор скасував ці плани після того, як Джон Реткліфф озвучив песимістичну оцінку військових досягнень російських окупантів.

Позиція України щодо зміни команди

Через тиждень після поїздки директора ЦРУ Стів Віткофф та Джаред Кушнер також полетіли до Москви і Києва. У такий спосіб перемовники намагалися зберегти за собою український напрямок, проте не привезли жодних нових ідей.

«Нас влаштовує Реткліфф, а також Джаред і Стів. Проблема полягає в росіянах», — зізнався один із високопоставлених українських чиновників, наголосивши на справжній причині відсутності прогресу.

Київ має хороші робочі стосунки з усіма американськими представниками та не висловлює жодних переваг щодо кадрових рішень Дональда Трампа. Водночас сам Джаред Кушнер уже зізнався друзям, що волів би зосередитися на дипломатичних зусиллях навколо конфлікту в Газі.

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Нагадаємо, після поїздок посланців до Москви і Києва у Трампа зробили оптимістичну заяву про переговори. Рубіо заявив, що є шанс відновити безпосередній діалог Києва та Москви, але водночас зазначив, що попереду ще «багато роботи».

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