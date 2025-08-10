Зеленського можуть запросити на Аляску

Реклама

Білий дім розглядає можливість запросити президента України Володимира Зеленського на Аляску. Там запланована зустріч президента США Дональда Трампа з диктатором РФ Путіним.

Про це повідомляє NBC News із посиланням на американського високопосадовця та трьох осіб, ознайомлених із внутрішніми обговореннями.

«Це обговорюється», — сказав один зі співрозмовників, знайомий з перебігом переговорів.

Реклама

Водночас високопоставлений американський чиновник та інші джерела, поінформовані про перемовини, зазначили, що рішення ще не ухвалене.

Вони наголосили, що не зрозуміло, чи Зеленський зрештою приїде на Аляску для зустрічей.

За словами високопосадовця адміністрації США, такий візит «абсолютно» можливий.

«Усі дуже сподіваються, що це відбудеться», — додав співрозмовник.

Реклама

На запитання, чи офіційно США вже запросили Зеленського, високопоставлений представник адміністрації відповів, що президент США залишається відкритим до формату тристороннього саміту.

«Президент залишається відкритим до тристороннього саміту з обома лідерами. Наразі Білий дім зосереджується на плануванні двосторонньої зустрічі, про яку попросив президент Путін», — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський заявив, що не бачить зрушень у позиції російської сторони.

Ми раніше інформували, що Москва заявила, що деякі з країн нібито докладуть «титанічних зусиль» для зриву зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна у п’ятницю, 15 серпня, на Алясці.