Білий дім намагається пом’якшити новий антиросійський законопроєкт у Сенаті – WSJ

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Адміністрація президента США веде непублічні переговори з сенаторами з метою послабити жорсткий законопроєкт щодо санкцій проти Росії, ініційований республіканцем Ліндсі Гремом.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на помічників членів Конгресу.

У документі, що перебуває на розгляді, йдеться про запровадження санкцій проти ключових російських чиновників і секторів економіки, а також про введення 500% мит для країн, які зберігають торговельні відносини з Москвою.

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Як зазначає видання, команда Дональда Трампа прагне уникнути конфронтації з Росією на тлі зусиль щодо “відновлення відносин” між Вашингтоном і Кремлем. У цьому контексті Білий дім наполягає на зміні формулювань у законопроєкті — з обов’язкового “повинен” на м’якше “може” — щоб дати президенту більше свободи дій.

Таке коригування, за словами джерел, суттєво знизить ефективність документа. При цьому, як наголошують помічники сенаторів, чинний президент і без того має повноваження впроваджувати санкції на власний розсуд.

Співавтор законопроєкту, сенатор-демократ Річард Блюменталь, підтвердив, що діалог з Білим домом триває, однак від коментарів щодо деталей переговорів утримався. “Ми рухаємося вперед, і Білий дім залучений до обговорення”, — заявив він.

Нагадаємо, спецпредставник з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що санкції США проти Російської Федерації вже підготовлені. Американський Конгрес та Білий дім готові до їхнього затвердження.

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Раніше Ліндсі Грем заявив про намір домогтися запровадження найжорстокіших санкцій проти Кремля до початку саміту "Великої сімки", який відбудеться 15–17 червня в Канаді.

Зауважимо, американський сенатор Річард Блюменталь заявляв, що США запровадять мита у 500% на покупців російської нафти. Зокрема, для Індії, Китаю, “які купують 70% цих російських продуктів”.