Білий дім не очікує прориву від зустрічі Трампа і Путіна: Politico з'ясувало чому

Дональд Трамп і Володимир Путін. / © Reuters

Представники Білого дому не мають дуже великих очікувань щодо саміту між президентом США Дональдом Трампом і диктатором РФ Володимиром Путіним. Зустріч розглядають, як крок до мирного вирішення війни та уникають амбітних обіцянок щодо припинення вогню чи будь-якої іншої великої угоди.

Про це повідомляє Politico з посиланням на американських високопосадовців.

За словами одного з представників адміністрації Трампа, мета полягає в тому, щоб американський лідера “просто оцінив” наміри Путіна, з'ясував, чи серйозно налаштований “фюрер” РФ, а також - працював над проведенням тристоронньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

“Все полягає в тому, щоб довіряти інстинктам Трампа”, - сказало виданню одне з джерел.

Politico пише: хоч президент США неодноразово критикував господаря Кремля, втім, тепер, кажуть в Білому домі, Путін нібито продемонстрував ознаки того, що цього разу все може бути інакше.

“Путін запропонував план. Можливо, це не реалістичний план, але на папері щось є, що свідчить про прогрес”, - сказав представник адміністрації.

З його слів, спецпредставник Стів Віткофф повернувся з Росії минулого тижня і повідомив, мовляв, російський президент-диктатор хоче зустрітися. Трамп вважає це прогресом, “тож він піде, щоб вислухати” очільника Кремля.

Готовність Трампа провести зустріч без попередніх умов підкреслює його бажання покласти край війні та віру у власну здатність “розгадати” наміри Путіна. Нібито зустріч на Алясці є “початком нового етапу”.

“Після розмови Трамп зможе оцінити, наскільки серйозно Путін ставиться до миру”, — заявив ще один представник Білого дому.

Особа, наближена до американської адміністрації, розповіла Politico, що Зеленський, частково через нещодавню ситуацію навколо антикорупційних органів, є політично слабким, і це дає Путіну сприятливий момент для використання своєї переваги.

“Все це веде до того, що президент США повинен буде оцінити наміри Путіна”, — сказав співрозмовник.

Нагадаємо, тим часом The Wall Street Journal пише про те, що Росія має високі очікування від саміту на Алясці. Зокрема, Москва бачить можливість для перезавантаження відносин із Вашингтоном: офіційні особи Кремля натякають на потенційні угоди зі США щодо інфраструктури та енергетики в Арктиці та за її межами.