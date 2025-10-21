Білий дім офіційно відклав саміт Трампа і Путіна: яка причина

Трамп і Путін не зустрінуться найближчим часом після провалу переговорів Рубіо і Лаврова / © ТСН

Білий дім підтвердив, що Дональд Трамп більше не планує зустрічатися з Володимиром Путіним в Угорщині. Президент США не зустрінеться з російським диктатором у «найближчому майбутньому» після того, як телефонна розмова між переговірниками щодо підготовки до мирних переговорів зірвалася.

Про це пише The Telegraph.

У четвер, 16 жовтня, президент США оголосив, що проведе другий саміт з Путіним у Будапешті після того, як двогодинна телефонна розмова з російським диктатором, за словами Трампа, призвела до «значного прогресу».

Однак підготовка до саміту зайшла в глухий кут, коли Москва скасувала особисту підготовчу зустріч між міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим та державним секретарем США Марко Рубіо. Лавров та Рубіо розмовляли телефоном у понеділок. За повідомленнями джерел видання, розмова пройшла невдало. Вважається, що під час напруженої телефонної розмови Лавров сказав Рубіо, що Росія не погодиться на заморожування лінії фронту в Україні.

Однак у вівторок Білий дім назвав розмову «продуктивною», додавши: «Тому додаткова особиста зустріч між держсекретарем та міністром закордонних справ не є необхідною, і немає жодних планів щодо зустрічі президента Трампа з президентом Путіним найближчим часом».

Лавров відмовився йти на компроміс щодо максималістської позиції Москви в переговорах з Рубіо.

«Хочу офіційно підтвердити: Росія не змінила своєї позиції порівняно з домовленостями, досягнутими під час саміту на Алясці», — сказав Лавров журналістам у Москві після повідомлень про його розмову з держсекретарем США

Щодо скасованих переговорів між Трампом і Путіним, західний чиновник заявив The Telegraph: «Я розглядаю це як позитивний розвиток. Росія чітко дала зрозуміти, що її позиція не змінилася, тож навіщо ця зустріч?»

У вівторок у Кремлі зазначив, що чіткої дати зустрічі Путіна з Трампом поки що не призначено.

«Послухайте, ми розуміємо президентів, але ми не можемо відкладати те, що не було остаточно узгоджено. Ні президент Трамп, ні президент Путін не називали точних дат», — сказав речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков.

Зауважимо, за інформацією NBC News, Білий дім «призупинив» підготовку до зустрічі Трампа з Путіним у Будапешті

Нагадаємо, що глава МЗС країни-агресорки Лавров цинічно заявив, що «негайне припинення вогню в Україні означало, що більша частина України залишається під владою „нацистів“.