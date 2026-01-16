Білий дім оголосив про регулярні переговори США з Данією і Гренландією: подробиці

Білий дім / © Associated Press

Белый дім повідомив, що Сполучені Штати Америки та Данія разом із Гренландією узгодили формат подальших переговорів щодо стратегічного питання контролю арктичної території.

Про це пише “Європейська правда”.

Як заявила офіційна речниця Білого дому Керолайн Левітт, американські та данські представники домовилися проводити консультації кожні 2–3 тижні, щоб узгодити технічні деталі можливого договору. Це рішення було озвучене на пресконференції після зустрічі на високому рівні у Вашингтоні.

За словами Левітт, на цих регулярних перемовинах працюватимуть спеціальні робочі групи, які займатимуться опрацюванням умов угоди між сторонами.

Представники Данії раніше підтвердили, що хоча “фундаментальна незгода” щодо майбутнього статусу Гренландії залишається, обидві сторони налаштовані на подальший діалог.

Питання посилення військової присутності в Арктиці, зокрема залучення військових з європейських країн, не вплине на позицію адміністрації президента США Дональда Трампа щодо контролю над гренландською територією, додала речниця Білого дому.

Ця новина з’являється на фоні загострення геополітичної конкуренції за стратегічно важливі арктичні регіони та триває міжнародний діалог між союзниками щодо оборонної та економічної співпраці в Північній Атлантиці.

Після завершення військової операції у Венесуелі Дональд Трамп знову зосередив увагу на Гренландії, публічно заявивши про гостру потребу США у володінні островом. Американський президент обґрунтовує свої претензії стратегічними інтересами оборони, стверджуючи, що води навколо територій буквально «оточені» російським та китайським флотом. На думку Трампа, перехід острова під повний контроль Вашингтона є єдиним способом усунути загрозу з боку конкурентів та гарантувати безпеку в Арктиці.

Реакція європейської спільноти на такі заяви виявилася миттєвою та консолідованою: лідери Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Великої Британії та Данії виступили зі спільною заявою на захист суверенітету острова.

Градус напруги підігріває й інформаційна активність Білого дому, який опублікував в акаунті на платформі Х провокативне зображення. У цьому дописі Гренландії фактично виставили ультиматум, запропонувавши зробити «вибір» між приєднанням до Сполучених Штатів та примарною загрозою опинитися в «лапах» Росії чи Китаю.

До того ж, Європа планує відправити чотири десятки військових «рятувати» Гренландію від Трампа.