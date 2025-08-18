- Дата публікації
Білий дім опублікував фото Зеленського і Трампа з натяком на мир
Білий дім представив офіційне фото президентів США та України, Дональда Трампа і Володимира Зеленського, з підписом “Прагнення до миру”.
Білий дім оприлюднив офіційне фото президентів США Дональда Трампа та України Володимира Зеленського.
Пресслужба Білого дому підписало публікацію фразою “Прагнення до миру”.
Фото було зроблено під час їхньої зустрічі в Овальному кабінеті.
Нагадаємо, сьогодні, 18 серпня, у Вашингтоні відбувається історична зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа та лідерів європейських країн.
Двосторонні переговори президентів Сполучених штатів і України вже завершились. Трамп назвав успішними переговори із Зеленським.
Наразі відбуваються переговори у розширеному форматі, в яких також приймають участь лідери країн Європейського союзу та Великої Британії.