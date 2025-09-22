Білий дім / © Associated Press

Президенти України та США Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрінуться 23 вересня у Нью-Йорку.

Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу 22 вересня.

Вона зазначила, що Трамп проведе зустріч із Володимиром Зеленським в межах дипломатичних переговорів.

Також, за заявою Левітт, Трамп проведе низку важливих двосторонніх зустрічей, серед яких, зокрема, переговори з Генеральним секретарем ООН, лідерами Аргентини та Європейського Союзу.

Пізніше того ж дня американсьий президент візьме участь у багатосторонній зустрічі з представниками Катару, Королівства Саудівська Аравія, Індонезії, Туреччини, Пакистану, Єгипту, Об’єднаних Арабських Еміратів та Йорданії.

«Ці переговори спрямовані на зміцнення співпраці та обговорення глобальних викликів», — заявила Левітт.

Нагадаємо, раніше слова президента США Трампа про «цікаві часи попереду» пояснив журналіст Віталій Портников. на його думку, наразі залишається під знаком питання, як Дональд Трамп бачить подальший розвиток подій у російсько-українській війні.

Також раніше йшлося, що кремлівський очільник Путін може ніколи не бути готовим зустрітися із президентом України Зеленським. Кремль не докладає жодних зусиль, щоб приховати свою зневагу до українського президента Зеленського.