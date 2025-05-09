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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Білий дім прокоментував розмову Зеленського з Трампом: що сказали

Дзвінок підтвердив прагнення сторін до стратегічної співпраці, а також готовність обговорювати мирні ініціативи, зокрема щодо тимчасового припинення бойових дій між Україною та Росією.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Трамп та Зеленський

Трамп та Зеленський / © ТСН

Президент України Володимир Зеленський 8 травня провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої поінформував його про ратифікацію українським парламентом угоди щодо критично важливих мінералів.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.

«Це був хороший крок, і вони також, звісно, говорили про припинення вогню, запропоноване президентом США. Ми сподіваємося, що обидві країни погодяться на це», — наголосила Лівітт під час брифінгу.

Нагадаємо, за словами Зеленського, у України та США дуже активна комунікація, і не просто активна, а справді позитивна й продуктивна. Країни працюють разом, щоб досягти припинення вогню — надійного, тривалого, щонайменше на 30 днів. Він додав, що Україна та всі її партнери підтримують ідею повного припинення вогню.

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