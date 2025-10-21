ТСН у соціальних мережах

Політика
669
1 хв

Білий дім "призупинив" підготовку до зустрічі Трампа з Путіним в Будапешті — NBC News

Стало відомо про призупинення підготовки до зустрічі Трампа з Путіним.

Автор публікації
Руслана Сивак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Підготовка до зустрічі президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна в Будапешті наразі «призупинена».

Про це повідомив журналіст NBC News Гаррет Хааке з посиланням на високопоставленого представника Білого дому.

«Початкова розмова між міністром Рубіо та міністром закордонних справ Лавровим була „продуктивною“, але президент США вважає, що обидві сторони недостатньо готові до переговорів, щоб виправдати подальші дії зараз», — зазначив журналіст у своєму дописі.

Скриншот допису з соцмережі Х. / © Скріншот

Скриншот допису з соцмережі Х. / © Скріншот

6 жовтня Трамп повідомив, що під час телефонної розмови з Путіним домовився зустрітися з ним у Будапешті.

Тим часом політтехнолог Віталій Бала заявив, що Трамп демонстративно обрав Будапешт для зустрічі з Путіним - це подійний удар по Євросоюзу та МКС.

Раніше повідомлялося, іспанське видання El Pais з посиланням на власні джерела пише, що в Євросоюзі вважають «образою» та «політичним кошмаром» зустріч Трампа і Путіна у Будапешті.

669
