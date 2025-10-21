Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Підготовка до зустрічі президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна в Будапешті наразі «призупинена».

Про це повідомив журналіст NBC News Гаррет Хааке з посиланням на високопоставленого представника Білого дому.

«Початкова розмова між міністром Рубіо та міністром закордонних справ Лавровим була „продуктивною“, але президент США вважає, що обидві сторони недостатньо готові до переговорів, щоб виправдати подальші дії зараз», — зазначив журналіст у своєму дописі.

Реклама

Скриншот допису з соцмережі Х. / © Скріншот

6 жовтня Трамп повідомив, що під час телефонної розмови з Путіним домовився зустрітися з ним у Будапешті.

Тим часом політтехнолог Віталій Бала заявив, що Трамп демонстративно обрав Будапешт для зустрічі з Путіним - це подійний удар по Євросоюзу та МКС.

Раніше повідомлялося, іспанське видання El Pais з посиланням на власні джерела пише, що в Євросоюзі вважають «образою» та «політичним кошмаром» зустріч Трампа і Путіна у Будапешті.