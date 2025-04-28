Білий дім: Трамп розчарований поведінкою лідерів України та Росії

Президент США Дональд Трамп. / © Getty Images

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Президент США Дональд Трамп дедалі більше розчаровується в лідерах України та Росії через відсутність реальних кроків до постійного припинення вогню.

Про це заявила речниця Білого дому Каролін Лівітт, передає Sky News.

Після того як Володимир Путін оголосив про тимчасове припинення бойових дій із 8 по 11 травня, Лівітт наголосила:

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“Президент ясно дав зрозуміти, що хоче побачити справжнє, постійне припинення вогню, яке зупинить вбивства й кровопролиття, а не тимчасові паузи”.

Вона також зазначила, що Трамп залишається оптимістом щодо можливості укласти мирну угоду, однак його терпіння вичерпується:

“Президент дедалі більше розчарований тим, що обидві сторони не можуть сісти за стіл переговорів і домовитися про вихід із цієї ситуації”.

Попри це, Трамп позитивно оцінив свою нещодавню зустріч із Володимиром Зеленським у Ватикані, зазначивши, що український лідер після переговорів “став спокійнішим”. Лівітт додала, що Трамп прагне повернутися до ролі “президента-миротворця”, як це було під час його першого терміну, і має намір знову реалізувати цю місію.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кремль оголосив про триденне перемир’я та назвав дати і час.