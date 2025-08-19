Білий дім тримає документ, а Кремль - ручку: як Путін керував переговорами у Білому домі

Володимир Путін і Дональд Трамп. / © Associated Press

Під час зустрічей у Білому домі 18 серпня диктатора РФ Володимира Путіна не було. Втім, його вплив очевидно був. Часом він домінував у кімнаті для переговорів.

Про це йдеться у матеріалі Sky News, яке описало три ключові моменти, які розкрили нинішній вплив “фюрера” на президента США Дональда Трампа.

Три моменти впливу

Видання пише, що під час переговорів в Овальному кабінеті президент США, сидячи поруч українським колегою Володимиром Зеленським, сказав: “Думаю, що вам потрібне припинення вогню”.

“Це була перша ілюстрація того, як Трамп змінив свій підхід до миру. Протягом останніх шести місяців припинення вогню було його пріоритетом, але після зустрічі Путіним на Алясці раптом це змінилося. Це підтвердження того, що він тепер дивиться на війну очима Москви”, - йдеться у статті.

Другий момент стався тоді, коли Трамп повернувся до своєї улюбленої процедури відкритих питань і відповідей у форматі “запитайте, що вам подобається”. Зауважимо, що на Алясці “фюрера” не змушували відповідати на жодні запитання. Найімовірніше, тому що він не хотів.

Натомість вчора у Зеленського не було вибору. На нього впав шквал запитань, щоб перевірити, чи він засвоїв урок з минулого разу.

“Це була чергова демонстрація особливого статусу, який Трамп, здається, надає пану Путіну”, - пише Sky News.

Третій момент - розмова телефоном Трампа і Путіна. Спочатку очільник Білого дому сказав, що поговорить з господарем Кремля після зустрічі з європейськими лідерами. Але розмова сталася під просто час цих переговорів.

“Особиста зустріч із сімома лідерами була перервана через телефонну розмову з одним із них – нібито Трамп мав спочатку проконсультуватися з паном Путіним, перш ніж продовжувати обговорення. Ми досі не знаємо всіх деталей мирної пропозиції, яка розробляється, але все це переконливо свідчить про те, що її начерки намалювала Росія. Білий дім надає документ, але Кремль тримає ручку”, - наголошує автор матеріалу.

Москва хоче втримати Трампа

Зазначається, для РФ зараз метою є утримання Трампа на шляху до миру - тобто спочатку врегулювання, а потім припинення вогню. У Кремлі переконані, що що це найкращий спосіб досягнення своїх цілей, оскільки Росія більше важелів впливу поки тривають бойові дії.

Втім, пише Sky News, Путін буде побоюватися, що президент США поступливий і може легко змінити свою думку залежно від останньої людини, з якою він розмовляв. Тож, щоб його симпатії не похитнулися, а її червоні лінії залишилися недоторканими, Росія докладатиме всіх зусиль, щоб її голос було почуто.

