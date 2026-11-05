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Білий дім відповів демократам після виборів: що заявили про політику Трампа
В адміністрації президента США заявили, що демократи не зможуть скасувати рішення Дональда Трампа протягом останніх двох років його президентства.
Білий дім заявив, що спроби демократів переглянути політику Дональда Трампа або домогтися його імпічменту зазнають невдачі. Про це йдеться в заяві адміністрації президента США.
Серед рішень і напрямів, які Білий дім назвав здобутками Трампа, — політика безпеки кордонів, згортання програм різноманіття, рівності та інклюзії (DEI), енергетична незалежність і захист дітей.
Заява пролунала після проміжних виборів 3 листопада, за підсумками яких демократи здобули більшість в обох палатах Конгресу США.
Нагадаємо, у США 3 листопада відбулися проміжні вибори до Конгресу. Американці переобирали всіх 435 членів Палати представників і 35 зі 100 сенаторів.
Демократи сенсаційно розгромили республіканців у їхніх ключових штатах — як от Айова, Канзас, Техас та Південна Кароліна.
За результатами виборів Демократична партія отримала більшість у Палаті Представників — 228 місць за необхідних 218, а в Сенаті — 54 проти 46 у республіканців. Новий склад Конгресу збереться вже в січні наступного року.