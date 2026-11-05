Білий дім відповів демократам після виборів: що заявили про політику Трампа

Білий дім / © Associated Press

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Білий дім заявив, що спроби демократів переглянути політику Дональда Трампа або домогтися його імпічменту зазнають невдачі. Про це йдеться в заяві адміністрації президента США.

Серед рішень і напрямів, які Білий дім назвав здобутками Трампа, — політика безпеки кордонів, згортання програм різноманіття, рівності та інклюзії (DEI), енергетична незалежність і захист дітей.

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Заява пролунала після проміжних виборів 3 листопада, за підсумками яких демократи здобули більшість в обох палатах Конгресу США.

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Нагадаємо, у США 3 листопада відбулися проміжні вибори до Конгресу. Американці переобирали всіх 435 членів Палати представників і 35 зі 100 сенаторів.

Демократи сенсаційно розгромили республіканців у їхніх ключових штатах — як от Айова, Канзас, Техас та Південна Кароліна.

За результатами виборів Демократична партія отримала більшість у Палаті Представників — 228 місць за необхідних 218, а в Сенаті — 54 проти 46 у республіканців. Новий склад Конгресу збереться вже в січні наступного року.

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