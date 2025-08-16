ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
173
Час на прочитання
2 хв

Білий дім вирізав із відео момент, коли Трамп аплодував Путіну

Під час зустрічі на військовій базі США Дональд Трамп тричі аплодував Володимиру Путіну, але цей момент зник з офіційних відео у соцмережах Білого дому.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дональд Трамп та Володимир Путін

Дональд Трамп та Володимир Путін / © Associated Press

У Анкориджі (Аляска) президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін зустрілися на червоній доріжці перед закритими переговорами з головними радниками з питань зовнішньої політики. Під час привітання Трамп кілька разів плеснув у долоні на адресу Путіна, який перебуває під ордером Міжнародного кримінального суду за викрадення українських дітей.

За повідомленням кореспондента The Guardian Девіда Сміта, Трамп тричі аплодував Путіну, що викликало миттєву реакцію в мережі. Кремль швидко поширив фото оплесків американського президента “своєму російському колезі” через “інформагентства”.

Водночас Історик “холодної війни”, уродженець Росії Сергій Радченко, прокоментував цей епізод у соцмережі X, додавши емодзі з головою, що вибухає: “Я у своїй книзі писав, як росіяни жадають визнання з боку США. Ось і маєте”.

Три раунди оплесків потрапили у прямий ефір на YouTube-каналі Білого дому. Однак за кілька хвилин, коли Білий дім опублікував відео привітання в Instagram та X, ролик починався вже за мить після того, як Трамп завершив плескати. На кадрах із соцмереж його ліва рука вже опущена, тоді як у повному записі видно, що це відбулося щойно після оплесків Путіну.

Редагування відео викликало нову хвилю обговорень у медіа та соцмережах, особливо з огляду на дипломатичний контекст та звинувачення Путіна у воєнних злочинах.

Нагадаємо, що після майже тригодинного спілкування “три на три” перемовини Трампа і Путіна й їхніх команд завершилися.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie