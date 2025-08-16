Білий дім вирізав із відео момент, коли Трамп аплодував Путіну

Дональд Трамп та Володимир Путін / © Associated Press

У Анкориджі (Аляска) президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін зустрілися на червоній доріжці перед закритими переговорами з головними радниками з питань зовнішньої політики. Під час привітання Трамп кілька разів плеснув у долоні на адресу Путіна, який перебуває під ордером Міжнародного кримінального суду за викрадення українських дітей.

За повідомленням кореспондента The Guardian Девіда Сміта, Трамп тричі аплодував Путіну, що викликало миттєву реакцію в мережі. Кремль швидко поширив фото оплесків американського президента “своєму російському колезі” через “інформагентства”.

Водночас Історик “холодної війни”, уродженець Росії Сергій Радченко, прокоментував цей епізод у соцмережі X, додавши емодзі з головою, що вибухає: “Я у своїй книзі писав, як росіяни жадають визнання з боку США. Ось і маєте”.

Три раунди оплесків потрапили у прямий ефір на YouTube-каналі Білого дому. Однак за кілька хвилин, коли Білий дім опублікував відео привітання в Instagram та X, ролик починався вже за мить після того, як Трамп завершив плескати. На кадрах із соцмереж його ліва рука вже опущена, тоді як у повному записі видно, що це відбулося щойно після оплесків Путіну.

Редагування відео викликало нову хвилю обговорень у медіа та соцмережах, особливо з огляду на дипломатичний контекст та звинувачення Путіна у воєнних злочинах.

Нагадаємо, що після майже тригодинного спілкування “три на три” перемовини Трампа і Путіна й їхніх команд завершилися.