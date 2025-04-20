Білий дім за перемир’я готовий "розплатитися" Кримом – The Guardian

Президент РФ Володимир Путін і президент США Дональд Трамп / © ТСН.ua

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Заява президента РФ Володимира Путіна про «Великоднє перемир’я» невипадково з’явилася після того, як у ЗМІ з’явилася інформація про готовність США визнати Крим російським.

На це звернув увагу журналіст видання The Guardian Люк Гардінґ.

Зокрема, він нагадав недавню публікацію в Bloomberg про те, що США можуть бути готові дати Путіну стратегічну перемогу, погодившись із російським контролем над окупованим півостровом.

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При цьому Люк Гардінґ наголосив, що дипломатичне визнання Сполученими Штатами анексії Криму порушило б статут ООН і консенсус після 1945 року про те, що країни не можуть захоплювати території силою.

«Більшість держав, включаючи Велику Британію, відмовилися визнати незаконне захоплення [Криму] Росією», — зазначив журналіст.

Він також додав, що можлива поступка Москві з боку Білого дому, спровокує критику з боку колишніх європейських союзників США та «шалену реакцію» в Україні.

Гардінґ зауважив, що переговори щодо мирного врегулювання в Україні мають продовжитися цього тижня в Лондоні.

«Джерела свідчать, що США наполягають на угоді, вигідній Кремлю, яка дозволила б Росії зберегти контроль над окупованими територіями на півдні й сході України, а також над Кримом», — повідомив він.

Нагадаємо, військовий аналітик Sky News вважає, що Путін мав щонайменше три причини для того, щоб оголосити так зване «Великоднє перемир’я».