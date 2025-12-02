ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Білий дім заявив про оптимізм щодо можливого завершення війни в Україні

Адміністрація Дональда Трампа висловила впевненість у прогресі переговорів щодо припинення війни в Україні.

Олена Кузьмич
Білий дім

Білий дім / © Associated Press

Прессекретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що команда президента США Дональда Трампа налаштована оптимістично щодо перспектив завершення російсько-української війни. Про це вона повідомила під час брифінгу у Вашингтоні, відповідаючи на запитання журналістів, - пише “Інтерфакс-Україна”.

«Очевидно, ви бачили, Стіве, що вся команда президента, включно зі спеціальним посланцем Віткоффом, держсекретарем Рубіо, віцепрезидентом, самим президентом, а також держсекретарем Хегсетом, так наполегливо працює над цим, і всі вони дійсно хочуть, щоб ця війна закінчилася», — зазначила Левітт.

Вона повідомила, що напередодні представники адміністрації мали «дуже хороші переговори з українцями у Флориді», а спеціальний посланець Стів Віткофф уже прямує до Росії для продовження перемовин. За її словами, США застосовують так звану «човникову дипломатію» — ведуть діалог одночасно з Києвом і Москвою.

Левітт також підтвердила, що низка можливих пунктів домовленостей була доопрацьована, однак їхні деталі залишаються на розсуд переговорних груп.

«Ми відчуваємо себе досить добре, і ми сподіваємося, що ця війна може нарешті закінчитися», — додала прессекретар.

Нагадаємо, команда президента США розробляє план закінчення війни, який більше нагадує масштабну комерційну угоду, ніж дипломатичний договір. Замість далекобійної зброї Києву пропонують «економічні стимули», а Росії — спільний бізнес в Арктиці та космосі. Про це йшлося раніше у The Wall Street Journal.

