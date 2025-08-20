Білий дім: завдяки діям Трампа з’явився реальний поступ у врегулюванні війни в Україні

Білий дім / © Associated Press

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що завдяки діям президента США Дональда Трампа вперше за роки війни, розв'язаної Росією проти України, з’явився реальний поступ у врегулюванні цього конфлікту.

Про це повідомляє Укрінформ.

«Те, чого досяг президент Трамп за останні кілька днів, було просто надзвичайним», - сказала вона, традиційно звинувативши в початку «цього кровопролиття» некомпетентність і слабкість експрезидента Байдена.

За словами речниці, адміністрація Байдена «нескінченно примушувала американських платників податків фінансувати Україну, незалежно від ціни, часу і кількості людських жертв».

Трамп, вказала вона, відкинув цей провальний підхід і натомість протягом останніх семи місяців невтомно домагався миру. «І завдяки його зусиллям ми нарешті маємо рух уперед після років смертельної стагнації», – наголосила Левітт.

Путін публічно підтвердив слова Трампа про те, що війна між Росією та Україною не почалася б, якби він був при владі, повторила речниця тезу глави Білого дому. «Це завжди було очевидним для будь-якої людини зі здоровим глуздом», – долала вона.

Також Левітт згадала, що за президентства Буша Росія напала на Грузію, за Обами - захопила Крим, за Байдена - вдерлася в Україну. «Але за президента Трампа Росія нічого не захопила, - мовила вона. - Президент Трамп – єдиний президент цього століття… який стримав Росію і забезпечив мир у Європі».

Це тому, роз’яснила речниця, що Росія, мовляв, завжди дуже поважала президента Трампа за його зовнішньополітичний підхід «мир через силу».

За її словами, переговори Трампа з Путіним на Алясці «були дуже продуктивними» й відкрили шлях до другого етапу дискусій, що відбулися вже у Вашингтоні за участю Президента України Зеленського та європейських лідерів.

«Усі лідери віддали належне рішучому лідерству президента Трампа», яке дає надію, щоб «нарешті привести цю війну до мирного завершення», зазначила вона, процитувавши схвальні відгуки європейських лідерів.

Левітт нагадала, що після консультацій у Білому домі Трамп розмовляв телефоном з Путіним, і сторони погодилися розпочати підготовку до наступної фази мирного процесу – зустрічі президентів України та Росії та, а за потреби й тристоронніх переговорів за участю Трампа.

При цьому вона зауважила, що «нарешті може з’явитися світло в кінці тунелю та можливість для тривалого миру». «Саме тому президент Трамп є президентом миру, і американське лідерство повернулося на світову арену», - переконана речниця.

Також Левітт різко розкритикувала американські медіа за висвітлення діяльності президента США. «Одна річ абсолютно не змінилася – це негативне й відверто брехливо висвітлення президента Трампа і його зовнішньополітичних досягнень», - сказала вона, нагадавши, що чинного главу Білого дому звинувачують у підігруванні Росії, а зустріч із Путіним вважають провальною.

Замість того, щоб інформувати про факти, багато ЗМІ намагаються «активно підірвати зусилля президента і саботувати мирний процес», резюмувала Левітт.

Нагадаємо, наразі триває підготовка до зустрічі російського диктатора Путіна та президента України Володимира Зеленського.

Американські війська не перебуватимуть на території України. Однак США можуть допомогти в координації та, ймовірно, надати інші засоби гарантій безпеки.