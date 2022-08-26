"Біолаболаторії США для диверсій": яку дезінформацію вигадала російська пропаганда

Дезінформацію

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив: «у рамках реалізації в Україні американської військово-біологічної програми розроблялися компоненти біологічної зброї, відбувався збір та вивіз на територію США штамів небезпечних мікроорганізмів…, а дослідження підвищеної небезпеки проводилися таємно, за участю та під керівництвом фахівців із США».

Маніпуляцію

ЗМІ РФ показали «знайдену в розташуванні ЗСУ «Пам'ятку учасникам російсько-української війни», надруковану ще 2020 року» та заявили, що до війни «хлопці готувалися давно», однак така інформація є маніпулятивною, оскільки війну проти України Росія розпочала ще 2014 року.

Дезінформацію

Віцеспікер російської ради федерації Констянтин Косачов заявив, що «Київ може використати напрацювання біолабораторій США для диверсій на [тимчасово окупованих Росією] територіях… немає жодних гарантій, що [такі розробки] не будуть використані».

Нагадаємо, Білорусь знищила найбільше польське військове кладовище.

Читайте також:

Боти, тролі та інша інтернет-нечисть: як боротися з дезінформацією та фейками під час війни