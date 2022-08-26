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"Біолаболаторії США для диверсій": яку дезінформацію вигадала російська пропаганда

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"Біолаболаторії США для диверсій": яку дезінформацію вигадала російська пропаганда

Фото: Pexels

Центр протидії дезінформації інформує, що протягом 25.08.2022 окупанти поширили:

  • Дезінформацію

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив: «у рамках реалізації в Україні американської військово-біологічної програми розроблялися компоненти біологічної зброї, відбувався збір та вивіз на територію США штамів небезпечних мікроорганізмів…, а дослідження підвищеної небезпеки проводилися таємно, за участю та під керівництвом фахівців із США».

  • Маніпуляцію

ЗМІ РФ показали «знайдену в розташуванні ЗСУ «Пам'ятку учасникам російсько-української війни», надруковану ще 2020 року» та заявили, що до війни «хлопці готувалися давно», однак така інформація є маніпулятивною, оскільки війну проти України Росія розпочала ще 2014 року.

  •   Дезінформацію

Віцеспікер російської ради федерації Констянтин Косачов заявив, що «Київ може використати напрацювання біолабораторій США для диверсій на [тимчасово окупованих Росією] територіях… немає жодних гарантій, що [такі розробки] не будуть використані».

Нагадаємо, Білорусь знищила найбільше польське військове кладовище.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3495
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