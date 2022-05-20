Битва під Києвом має увійти в підручники з військової історії - воєнний експерт

Переломним моментом у війні стала битва на північ від Києва.

Спеціальний радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, ветеран збройних сил США Ден Райс вважає, що битва з росіянами під Києвом увійде в підручники з військової історії.

Про це пише Укрінформ.

Російські війська провалили досягнення головної мети – взяти Київ, відправити уряд у вигнання і сказати, що «вигнали нацистів».

“Вони зазнали невдачі, і я не думаю, що вони можуть зараз захопити Київ, хіба якщо подвоять чи потроять сили. Але, на мій погляд, вони усвідомлюють, що не зможуть перейти в наступ без значних втрат, не зможуть досягти цієї мети”, - переконаний експерт.

Переломним моментом у війні стала битва на північ від Києва – у Мощуні та Ірпені: “росіяни навіть не підозрювали, що їх чекає такий серйозний бій, і залишалися на автотрасах - на цих чотирьох шляхах підходу. Це дало українцям можливість прицільно бити по них із протитанкової зброї, саме це вони й робили. Думаю, десь 2000 танків та іншої броньованої техніки було знищено протитанковими ракетами – легкими протитанковими засобами, «Джавелінами», - сказав експерт.

За словами Райса, на північ від Києва були підірвані всі мости – знову ж таки, урок, засвоєний у Криму. “У Криму мости не підривали, бо думали, що вони будуть потрібні при поверненні назад. Але треба було підірвати ті мости, щоб зупинити росіян”, - додав він.

“Тепер же всі мости були підірвані. Росіяни застрягли на трасах, а потім їх просто знищили із протитанкової зброї”, - констатує експерт, згадуючи при цьому випадок, коли в Ірпені батальйон впорався із 30-ма тисячами росіян. Це точно має увійти у підручники. Вони побороли набагато більшу силу”, - резюмував він.

Нагадаємо, Служба безпеки України опублікувала нову перехоплену розмову окупанта з батьками. У ній він бідкається, що путінські вояки відмовляються їхати до Чорнобаївки, бо там вони загинуть.

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