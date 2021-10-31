Бійка і "смотрящі": які порушення фіксують на довиборах у ВР на Черкащині

Бійка і "смотрящі": які порушення фіксують на довиборах у ВР на Черкащині

Під час позачергових виборах до ВР на окрузі №197 спостерігачі і громадські активісти повідомляють про низку порушень.

На окрузі №197 у Черкаській області, де відбуваються позачергові вибори до Верховної Ради, зафіксували деякі порушення.

Про це інформують громадські організації Рух "Чесно" та "ОПОРА".

"Смотрящі"

Так, у місті Золотоноша жінка на виході з дільниці відмічала у своєму списку виборців, які вже про голосували.

Рух "Чесно" опублікував фото цього списку. Там жінка фіксувала час голосування виборців та ставила відмітки “хворий” біля деяких прізвищ.

Чесно/Facebook

"Ми зафіксували людей, які стояли біля школи зі списками. І контролювали виборців, які заходили і виходили... Зараз жінка дає свідчення. Розказує, що в кінці повинна бути оплата, вона контролює людей. Коштів у неї не було. Я викликала (поліцію - прим. ред.)", — розповіла очевидиця Оксана Гіщин.

В іншому селі ще одна "смотряща" тримала у руках список з прізвищами виборців, які проголосували, відмічаючи навпроти них "наш / не наш".

Підвезення виборців

Своєю чергою представник "Національного корпусу" Костянтин Мірошніченко у Facebook повідомив, що на дільницях округу зафіксували факт підвезення та ймовірного підкупу виборців.

А на виборчій дільниці №710194 (с. Драбівка), за даними "ОПОРИ", у авто з невідомими чоловіком та жінкою підсідали виборці, які згодом йшли на дільницю.

Бійка

Тим часом, у селі Деньги Золотоніського району Черкаської області стався конфлікт між членами ДВК та спостерігачем від одного з кандидатів. Спостерігач намагався зірвати пломбу із скриньки для голосування на дому.

Водій, який возив членів ДВК для організації голосування за місцем перебування, зробив зауваження та схопив спостерігача за лікоть. Той завдав водію удару в обличчя. Водій поліції не викликав. А спостерігач покинув виборчу дільницю.

Як повідомили у поліції Черкащини, станом на 15:00 було зафіксовано 21 повідомлення про порушення виборчого законодавства. Крім того, правоохоронці склали 1 протокол про адміністративне правопорушення щодо ведення агітації у день голосування.

Де відбуваються вибори

У неділю, 31 жовтня, в Україні відбуваються проміжні вибори депутатів Верховної Ради у двох виборчих округах — №184 (Херсонська область) та №197 (Черкаська область).

Також відбуваються місцеві вибори чотирьох міських голів, зокрема вибори мера у Харкові, двох селищних голів, п’яти сільських голів.

Нагадаємо, дільниці Харкова відкрилися 31 жовтня о 8:00. Проголосувати можна буде до 20:00 після чого виборчі комісії одразу розпочнуть підрахунок бюлетенів. Харків'яни обирають серед 10 кандидатів.

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