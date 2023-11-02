Біженці почали евакуацію з Сектору Гази

Поранені палестинці та сотні іноземних громадян почали перетинати Сектора Гази до Єгипту, повідомили офіційні особи та єгипетські ЗМІ, вперше за кілька тижнів розпочався санкціонований вихід з обложеного анклаву.

Очікується, що вісімдесят один важко поранений палестинець в’їде до Єгипту в середу, десятки з яких уже прибули та проходять лікування в кількох лікарнях по всьому Єгипту, за словами журналіста CNN на місці. Представник міністерства охорони здоров’я Єгипту повідомив ЗМУ, що «вони прибувають один за одним».

Понад 360 власників іноземних паспортів також виїхали з Гази через прикордонний пункт Рафах, повідомив журналістам офіційний представник єгипетського уряду на умовах анонімності, оскільки вони не мають права спілкуватися зі ЗМІ.

Чиновник сказав, що десятки зараз прямують до Каїра, де деякі вилетять назад до своїх країн. Серед них є громадяни Австрії, Великої Британії, Йорданії, Саудівської Аравії, Італії та Японії, сказав чиновник.

Також читайте Екоактивістка Ґрета Тунберг підтримала Сектор Гази: Ізраїль відреагував

За словами членів сімей і груп допомоги, принаймні двоє американців також увійшли до Єгипту. Кілька громадян Франції також залишили Газу, повідомили урядовці.

Усі 22 міжнародні співробітники «Лікарів без кордонів» також залишили Газу, а нова медична бригада готова зайти в палестинський анклав, «якщо дозволить ситуація», повідомила благодійна організація в середу.

Поранені палестинці та громадяни з подвійним громадянством стали першими особами, які не є заручниками, яким дозволено вийти з анклаву після останньої війни Ізраїлю з ХАМАС, яка почалася три тижні тому, що стало значним проривом після кількох тижнів ізраїльських авіаударів по густонаселеній смузі, в результаті яких загинули тисячі людей і викликана гуманітарна допомога. криза.

За словами єгипетського чиновника, 491 іноземний громадянин був зареєстрований для прибуття в Єгипет сьогодні, але решта 130 або не встигли до перетину кордону, або відмовилися перетинати без своїх сімей, імена яких не були зареєстровані в списку.

Нагадаємо, що президент Ірану привітав ХАМАС із перемогою у війни проти Ізраїлю.

Читайте також: