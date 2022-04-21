"Бізнес і гроші" чи "боротьба за свободу": Зеленський закликав Макрон до вибору

"Бізнес і гроші" чи "боротьба за свободу": Зеленський закликав Макрон до вибору

Зеленський запросив Макрона до України, аби переконати у реальності геноциду.

Президент Володимир Зеленський запросив до України свого французького колегу Еммануеля Макрона, який раніше відмовився називати звірства росіян геноцидом.

Про це пише BFMTV.

Зеленський запросив Макрон, щоб той побачив реальність геноциду.

"Я думаю, що Макрон сформулював це з юридичного погляду. І я дуже вірю, що він зрозуміє, що це геноцид, коли приїде сюди. Я запрошую його, як і кожного лідера", — сказав глава держави.

Зеленський закликав Макрона вибирати між "бізнесом і грошима" чи "боротьбою за свободу". Він вказав, що Франція, у якої до початку війни було багато компаній з Росії, повинна зробити вибір.

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"Я розумію, що внутрішній тиск може бути досить значним. Але президент Макрон повинен обирати, оскільки це війна. Між бізнесом і грошима, або між боротьбою за свободу, права людини", – підкреслив Зеленський.

Також президент України скептично поставився до переговорів Макрона і Путіна: "Результатів не було".

Раніше Володимир Зеленський розповів про реакцію президента Європейської Ради на побачене у Бородянці.

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