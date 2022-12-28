Бізнесмена і ексдепутата Жеваго затримали у Куршевелі

В елітному гірськолижному курорті Куршевель у Франції затримали українського бізнесмена, екснардепа, акціонера банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго.

Про це інформує Державне бюро розслідувань.

Бінесмена затримали французькі правоохоронці за запитом ДБР.

"Після намагань оскаржити правомірність затримання, фігурант погодився піти разом з представниками компетентних органів Франції", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні, 28 грудня, заплановане обрання екстрадиційного арешту Жеваго у суді міста Шамбері. Наразі готуються документи на екстрадицію бізнесмена.

У чому підозрюють Жеваго

У ДБР нагадали, що Жеваго повідомили про підозру у вчиненні розтрати 113 млн доларів банку "Фінанси і кредит", яка завдала шкоди інтересам держави та вкладників банку.

Наразі накладено арешт на майно підозрюваного, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Зокрема, акції підприємств бізнесмена на сотні мільйонів гривень корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості.

Також, накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з Жеваго. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир.

Ще у жовтні 2020 року були арештовані активи, вартістю понад 300 млн гривень. Їх передали до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Хто такий Жеваго