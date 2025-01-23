Бізнесмену Кормишкіну вручили підозру. Аграрій заявив, що це може бути тиск на дружину-нардепку, яка не пішла на угоду зі слідством

“Детективи, припускаю, нарешті усвідомили, що моя дружина, якій запропонували взяти провину за злочин, якого вона не скоювала, на угоду зі слідством не пішла. Справа розсипається, на угоду зі слідством невинна людина не йде, а результати потрібні. І детективи вирішили (припускаю, щоб натиснути на дружину) пред'явити підозру мені”, - написав аграрій.

Дружина бізнесмена, Ірина Кормишкіна - народний депутат із фракції “Слуга Народу”.

Судячи з допису бізнесмена, йдеться про звинувачення в легалізації доходів та недостовірному декларуванні. НАБУ наразі не опублікувало офіційних повідомлень щодо Кормишкіна.

“Сьогодні мені вручили підозру за «легалізацію» коштів, подарованих моїй дружині батьком, які вона вказала у своїй декларації. При тому, що між нами було укладено договір позики (бізнесмени, бійтеся укладати договори позики офіційно, до вас можуть прийти...) це єдиний “доказ”. Другу підозру мені видано за те, що я, на думку детектива, “не вірно” задекларував місце проживання. На моїх підприємствах і на мені особисто зареєстровано десятки об'єктів нерухомості, деякі з них зараз на окупованій території, деякі пошкоджені ракетними ударами, деякі передані для потреб ЗСУ тощо. Так от, мене звинувачують у тому, що в одному з цих об'єктів пеленгувався мій телефон. Так, це єдиний “доказ”. Але всі, хто знає мене, знає, що я користуюся не одним номером телефону, у зв'язку з тим, що багато часу проводжу в районах області, і часто якість мобільного зв'язку залишає бажати кращого, тому доводиться користуватися послугами всіх операторів”, - зазначив бізнесмен.

Кормишкін також повідомив, що днями йому буде обрано запобіжний захід, і детективи вимагають заставу та заборону на виїзд на лікування та реабілітацію за кордон.

“Вимагають, бо я, як власник великого бізнесу, який платить тисячам людей офіційні зарплати і сотні мільйонів податків до державного бюджету, маю офіційний (!) дохід, і саме тому можу сховатися від слідства за кордоном. Офіційно заявляю, що з моменту повномасштабного вторгнення, я і моя дружина не виїжджали з Миколаєва, допомагаючи з перших днів жителям міста і владі запобігти захопленню Миколаєва! Після мого підриву на протитанковій міні на полях мого підприємства, отримавши травми хребта, контузію, ушкодження внутрішніх органів, я, на відміну від деяких “постраждалих на робочому місці”, не пішов оформляти собі інвалідність, хоча травма дозволяє. Я продовжую працювати, виїжджаючи за кордон тільки на необхідне лікування та реабілітацію, і повертаюся в Україну! На відміну від чиновників, яким про підозру оголошують тільки тоді, коли їхній слід загубився десь у Ніцці чи Монако”, - написав Кормишкін.

Він також зазначив, що покладає надії на справедливість і суспільний контроль.

“Іду на суд і вірю, що в Україні є незалежний і справедливий суд, який ухвалить справедливе і законне рішення!” - підсумував бізнесмен.