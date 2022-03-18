Бізнесу видаватимуть кредити під 0%, а вкладникам повертатимуть 100% депозитів - Зеленський

В Україні суттєво скоротять вимоги щодо наявності дозволів та ліцензій для ведення підприємницької діяльності.

Український бізнес зможе отримати кредити під 0%, кількість дозволів та ліцензій на підприємницьку діяльність скоротять у 30 разів, а звичайним громадянам гарантують повернення 100% вкладів у банках.

Такі обіцянки дав президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні вночі 18 березня.

Кредити бізнесу

Уряд підготував рішення про розширення програми кредитування для підприємців на базі програми 5-7-9. Будь-який бізнес зможе отримати кредит під 0% на час воєнного стану плюс один місяць після війни. Далі буде мінімальна ставка 5%. Загальний обсяг кредиту може бути до 60 млн грн.

Дерегуляція

Кабінет міністрів 18 березня проголосує за масштабне скорочення регуляції. Було понад 600 дозволів і ліцензій для бізнесу, а залишаться обов'язковими близько 20. Залишаться ті, які не можливо скасувати - наприклад, щодо поводження з радіоактивними відходами.

Гарантування вкладів

Нацбанк, Кабмін та Верховна Рада мають знайти законодавчу можливість, яка гарантуватиме всім вкладникам банків повернення 100% коштів із депозитів.

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