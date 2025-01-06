“Бл*дь, в обіймах придушував”: Зеленський розповів, як Путін “любить” свій народ

Лідер держави, який любить свій народ, не може відправити своїх людей вмирати на чужу землю.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що російський президент Путін не може любити народ своєї країни, оскільки дуже легко посилає росіян на смерть. Окрім того, він вів війну проти чеченського народу, який намагався здобути незалежність від Російської Федерації.

Про це він заявив в інтерв’ю американському подкастеру Лексу Фрідману.

“Чеченці хто? Інший народ, інша віра, інші люди, інша мова. Мільйон. Знищений. А як знищив? Як він [Путін] їх убивав? З любов’ю? Думаю, бл*дь, в обіймах придушував. "Так люблю, так люблю, аж вбить хочеться" - ось це його любов. Ви помиляєтесь. Він не любить свій народ. Він любить свій народець - це оточення, це частина людей”, - сказав Зеленський.

За його словами, не може лідер держави, який любить свій народ, відправити своїх людей вмирати на чужу землю.

“Не фашисти прийшли на його землю і треба захищатися. Він [Путін] прийшов на нашу і він їх відправив. Чечня — відправив, Сирія — відправив, Африка -відправив, Грузія — відправив. І тут Україна... 788 тисяч убито або поранено росіян. Він же їх всіх росіянами називає, навіть тих, які в нього там, на території Росії, російською гворити не вміють”, - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 4 січня склали 794 760 осіб.

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