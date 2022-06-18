"Бл*ть": синхронний перекладач Путіна матюкнувся у прямому ефірі (відео)

Під час виступу президента Росії Володимира Путіна чоловік, що вів синхронний переклад, прошепотів лайливе слово, очевидно, розраховуючи, що це його зітхання ніхто не почує.

Зауважимо, що інцидент стався під час виступу Путіна 17 червня на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

Відповідне відео опубліковане в Мережі.

Так, у прямому ефірі синхронний перекладач російською перекладав промову очільника Кремля на форумі, але в якийсь момент важко зітхнув і видав протяжне: "Бл*ть".

"Далі зробили без рішення Ради безпеки. Поставили німця, який сам себе представляє високим представником і нав’язує нам якісь закони… Бл*ть", – промовив перекладач.

Синхронный переводчик Путина матернулся и опозорился в прямом эфире. Мужик на русском вторил речь президента на ПМЭФ, но в какой-то момент тяжело вздохнул и выдал протяжное: «*****». Полночь всё же была, устал, наверно.



Жалко этого добряка pic.twitter.com/JmiyKQQMGs — Лента.ру (@lentaruofficial) June 18, 2022

Нагадаємо, після виступу російського диктатора на форумі опозиціонер, юрист та правозахисник Марк Фейгін сказав – Путіна зачіпає те, що до президента України Володимира Зеленського їздять світові політики, а до очільника Кремля на форум – "Талібан".

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