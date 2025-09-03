"Благає про допомогу": міністр оборони Британії пояснив, чому Путін зараз слабший, ніж будь-коли

Джон Гілі, міністр оборони Британії / © Сайт президента України

Реклама

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, який прибув з візитом до Києва 3 вересня, заявив про критичну слабкість російського очільника Володимира Путіна.

Про це він сказав під час зустрічі з пресою, передає NV.

Гілі зазначив, що потреба РФ у військовій допомозі від Північної Кореї та Китаю є прямим свідченням цього.

Реклама

«Це говорить мені про те, що Путін благає про допомогу від інших. Це говорить мені про те, що Путін любить показувати, що він сильний, але він слабший, ніж будь-коли», — сказав Гілі.

Міністр пояснив, що ця слабкість є наслідком колосальних втрат, яких зазнала російська армія. За його словами, РФ втратила понад мільйон осіб особового складу, понад 10000 одиниць бронетехніки, а її Чорноморський флот був «принижений країною, яка не має флоту».

Гілі також підкреслив, що Путін не зміг досягти жодної зі своїх стратегічних цілей у війні, яка, за його початковим планом, мала тривати лише три дні.

«Він не досягнув жодної зі своїх стратегічних цілей», — додав міністр.

Реклама

Нагадаємо, 3 серпня у Києві міністр оборони Великої Британії Джон Гілі мав обговорити підготовку до наступного «Рамштайну» та спільні оборонні проєкти.

Зазначимо, що засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться 9 вересня у Лондоні.

Тим часом очільник РФ Володимир Путін заявив, що нібито готовий до зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським.