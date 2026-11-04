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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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"Блакитна хвиля" в США ще не гарантує Україні підтримки, — Примаков

Немає гарантій, що ці вибори можуть миттєво вплинути на зміну стосунків між США та Україною.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Вибори в США

Вибори в США / © Associated Press

Результати проміжних виборів у США виявилися куди більш приголомшливими, ніж хтось міг очікувати. Демократична партія розгромила своїх політичних опонентів-республіканців і здобула більшість як в Палаті Представників, так і в Сенаті. І крім цього — більшість губернаторських посад у штатах тепер теж належать демократам. Втім, для України немає гарантії, що тепер зміни в стосунках з Америкою з’являться швидко та будуть позитивними.

У продовження ексклюзивного матеріалу tsn.ua про наслідки виборів у США для України своїми застереженнями з редакцією поділився Каміль Примаков.

«Ще напередодні виборів до Конгресу я зазначив, що нам буде потрібно завойовувати нову двопартійну підтримку, — каже політик. — „Блакитна хвиля“ в США ще не гарантує Україні підтримки. У новому складі Конгресу ми втратимо одразу кількох дуже важливих лобістів з Республіканської партії. Натомість, зайдуть конгресмени-демократи, з якими в нас ще немає зв’язків».

Серед тих, хто втратив крісло або не балотувався на цих виборах: Ненсі Пелосі (колишня спікерка Палати Представників, демократка), Мітч Макконнелл (сенатор-республіканець), Том Тілліс (сенатор-республіканець), Джин Шагін (сенаторка-демократка), Дік Дурбін (сенатор-демократ), Браян Фітцпатрік (республіканець, Палата Представників). Ці сенатори та конгресмени складали багаторічний «кістяк» міжпартійної коаліції, що просувала надання підтримки Україні.

«Втрата таких людей в американському Конгресі буде відчутною. Втім, в нас є лише один вихід — налагоджувати співпрацю. І для цього є передумови. Зокрема, харизматичний Джейс Таларіко, демократ, який сенсаційно переміг на виборах до Сенату у Техасі — вже заявляв, що підтримає надання допомоги Україні», — аналізує Каміль Примаков.

«Я зберігаю обережний оптимізм, зокрема й через настрої американців. Я вивчав результати різних соціологічних опитувань, і вони демонструють досить позитивну тенденцію: сьогодні більшість американців підтримує Україну, а близько 45% відкрито виступають за надання нашій державі військової допомоги. Важливо розуміти, що в США політики значною мірою орієнтуються на настрої своїх виборців. Тому я переконаний, що саме зараз перед Україною відкривається вікно можливостей, яким ми маємо скористатися. Наше завдання — не втрачати часу, активно вибудовувати нові міцні зв’язки з новообраними конгресменами та сенаторами. Саме на цьому напрямі українська дипломатія повинна зосередити особливу увагу вже сьогодні».

Нагадаємо, за результатами виборів Демократична партія отримала більшість у Палаті Представників — 228 місць за необхідних 218, а в Сенаті — 54 проти 46 у республіканців. Новий склад Конгресу збереться вже в січні наступного року.

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