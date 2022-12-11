Блекаут на Одещині та загострення у Косово: головні новини ночі 11 грудня 2022

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
Головні новини ночі 11 грудня 2022:
- В Одеській області відновлення енергооб’єктів може затягнутися на два-три місяці. Читати далі –>
- "Елемент гібридної війни": речник ОВА прокоментував заклики до евакуації з Одеської області через блекаут. Читати далі –>
- Унаслідок російської атаки на об’єкти енергетики Одещини понад півмільйона споживачів залишилися без світла та тепла. Читати далі –>
- Стрілянина у Косово: місцеві та поліція обмінялися пострілами Читати далі –>
- Загострення у Косово: Сербія направить НАТО запит із закликом ввести армію та поліцейських Читати далі –>
Читайте також:
- Напад Росії на Україну: як починалось путінське вторгнення
- Що повинен знати кожен українець в умовах війни: правила та поради