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Блекаут на Одещині та загострення у Косово: головні новини ночі 11 грудня 2022

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
943
Час на прочитання
1 хв
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Блекаут на Одещині та загострення у Косово: головні новини ночі 11 грудня 2022

Популярні ворожіння на Водохреще 2022 / Фото: pixabay.com

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Головні новини ночі 11 грудня 2022:

  • В Одеській області відновлення енергооб’єктів може затягнутися на два-три місяці. Читати далі –>
  • "Елемент гібридної війни": речник ОВА прокоментував заклики до евакуації з Одеської області через блекаут. Читати далі –>
  • Унаслідок російської атаки на об’єкти енергетики Одещини понад півмільйона споживачів залишилися без світла та тепла. Читати далі –>
  • Стрілянина у Косово: місцеві та поліція обмінялися пострілами Читати далі –>
  • Загострення у Косово: Сербія направить НАТО запит із закликом ввести армію та поліцейських Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
943
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