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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
231
Час на прочитання
1 хв

Блекаут у Сумах та уникненя США сакнцій проти РФ: головні новини ночі 21 травня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Прапор США та України

Прапор США та України / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 21 травня 2025 року:

  • США очікують на пропозиції Росії щодо припинення вогню — Рубіо Читати далі –>

  • Сенатори США вимагають повернення викрадених Росією українських дітей до укладення будь-якого мирного договору Читати далі –>

  • Уночі у Сумах пролунала низка вибухів Читати далі –>

  • "Це не моя проблема": через Трампа США не приєднаються до санкцій проти РФ — NYT Читати далі –>

  • У Сумах російські дрони атакували два підприємства: що відомо Читати далі –>

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