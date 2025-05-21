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Блекаут у Сумах та уникненя США сакнцій проти РФ: головні новини ночі 21 травня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 21 травня 2025 року:
США очікують на пропозиції Росії щодо припинення вогню — Рубіо Читати далі –>
Сенатори США вимагають повернення викрадених Росією українських дітей до укладення будь-якого мирного договору Читати далі –>
Уночі у Сумах пролунала низка вибухів Читати далі –>
"Це не моя проблема": через Трампа США не приєднаються до санкцій проти РФ — NYT Читати далі –>
У Сумах російські дрони атакували два підприємства: що відомо Читати далі –>