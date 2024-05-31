Блінкен анонсував "дуже потужний пакет допомоги" Україні на Вашингтонському саміті НАТО

США анонсували "дуже потужний пакет" допомоги для України, який стане "особливістю саміту" у Вашингтоні до 75-річчя НАТО.

На саміті у Вашингтоні, де відзначатимуть 75-річчя НАТО, буде надано “дуже потужний пакет” допомоги Україні.

Про це 31 травня заявив держсекретар США Ентоні Блінкен перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Празі, повідомляє Укрінформ.

“Сьогодні ми ухвалимо, думаю, важливі рішення або, принаймні, наблизимося до ухвалення важливих рішень напередодні саміту (у Вашингтоні — ред.), щоб завершити не лише порядок денний, але й завершити щодо змісту саміту. Тому я вдячний за цю можливість бути з усіма моїми колегами з країн НАТО. Ви також побачите дуже потужний пакет для України. І це також буде особливістю саміту”, — сказав Блінкен.

За його словами, у Вашингтоні 9 липня НАТО святкуватиме 75-річчя "найуспішнішого Альянсу в історії".

“Але ще більш важливим є те, що ми робимо для підготовки Альянсу, зміцнення Альянсу на наступні 75 років. І я думаю, що після саміту ви побачите дуже-дуже потужний порядок денний і зобов’язання його реалізувати. Знову ж таки, Альянс нині є сильнішим, більшим, має кращі ресурси та відповідає меті, щоб впоратися з викликами сьогодення”, — наголосив Блінкен.

Нагадаємо, прессекретар Зеленського Сергій Никифоров підтвердив, що адміністрація Джо Байдена дозволила Україні використовувати американську зброю проти цілей всередині Росії. Але певні обмеження ще залишаються.

Читайте також: