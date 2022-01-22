Блінкен: будь-які подальші кроки РФ щодо вторгнення спричинять швидку та єдину відповідь від США та союзників

Блінкен: будь-які подальші кроки РФ щодо вторгнення спричинять швидку та єдину відповідь від США та союзників

Держсекретар повідомив українському колезі, зокрема, про зустрічі з високопосадовцями Росії та країн Європи в Женеві та Берліні.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові з главою МЗС України Дмитром Кулебою обговорив поїздку до Європи у рамках реагування на військове нарощування сил Росії поблизу України.

Про це повідомляє Держдеп США.

"Держсекретар Ентоні Блінкен поговорив телефоном з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою з приводу підсумків його поїздки до Європи як реакція на нічим не спровоковане російське нарощування військових сил поблизу кордонів України", — йдеться у пресрелізі Держдепу.

Держсекретар повідомив про зустрічі з високопоставленими офіційними особами Росії та країн Європи у Женеві та Берліні.

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"Держсекретар підкреслив, що будь-які подальші кроки Росії щодо вторгнення спричинять швидку, сувору та єдину відповідь від США та союзників", — йдеться в тексті повідомлення.

Блінкен озвучив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України, а також наголосив, що жодних рішень щодо України не буде ухвалено без України.

Нагадаємо, 21 січня у Женеві відбулися переговори держсекретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Переговори без камер тривали близько двох годин. За результатами переговорів, Блінкен зазначив, що він пояснив російському дипломату, що подальші напади Росії на Україну, зокрема кібернапади, Сполучені Штати без відповіді не залишать. Лавров назвав переговори проміжними, і Росія продовжує чекати на письмову відповідь Сполучених Штатів.

Перед цим, 20 січня, Блінкен відвідав з робочим позаплановим візитом Берлін, де зустрівся з головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок, яка недавно повернулася з Москви. З нею вони, серед іншого, обговорили готовність союзників накласти на Росію ще жорсткіші санкції, якщо та продовжуватиме агресію проти України.

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