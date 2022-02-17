Блінкен готовий зустрітися з Лавровим: РФ надіслала США відповідь на американські пропозиції щодо безпеки в Європі

США очікують на отримання російської відповіді на американське послання.
Держсекретар США Ентоні Блінкен готовий зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у відповідний час.
Про це заявив представник Держдепу Нед Прайс, пише "Інтерфакс".
"Держсекретар готовий зустрітися з Лавровим у відповідний час, і він чітко сказав про це міністру закордонних справ. У російської сторони є наша відповідь (про безпеку в Європі — ред.) вже як кілька тижнів, російська сторона вже кілька тижнів тому сказала, що їхня відповідь на підході. Ми очікуємо отримати його, ми розглянемо його настільки швидко, наскільки зможемо. У тому, що стосується діалогу та дипломатії чи телефоном, чи десь у Європі, ми, звичайно, хочемо і готові до дискусій з Росією", – сказав Прайс.
"Держсекретар США довів до відома Лаврова, що ми очікуємо на отримання російської відповіді на наше послання, і ми сподіваємося на те, що вона стане підставою для продовження діалогу і дискусій, і, звичайно, ми готові продовжувати цей діалог", — зазначив представник Держдепу.
Лавров раніше повідомив Блінкену про направлення Москвою відповіді Вашингтону на американські пропозиції щодо безпеки в Європі.
"Лавров повідомив, що відповідь надійде протягом кількох днів", — додав Прайс.
"Ми на нього чекаємо, ми дуже уважно його прочитаємо, ми сподіваємося побачити в ньому конструктивний зворотний зв'язок. Ми сподіваємося, що Росія вірна своєму слову в тому, що вона має намір брати участь у діалозі та дипломатії для мирного дозволу", — резюмував представник Держдепу.
Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен вдруге за тиждень поговорив із російським колегою Сергієм Лавровим через загострення ситуації навколо України.
Читайте також:
- Росія загрожує держбезпеці України: Зеленський ввів у дію рішення РНБО
- "Визнання РФ "ЛДНР" матиме руйнівні наслідки для глобальної безпеки": через рішення Держдуми Україна звернулася до ООН
- Зеленський обговорив виклики безпеки в Європі із прем'єр-міністром Італії